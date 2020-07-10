На следующей неделе Рада планирует провести несколько внеочередных заседаний

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Рада может собраться 13 и 14 июля

На следующей неделе Верховная рада Украины может собраться на несколько внеочередных заседаний. Первые два заседания могут состояться 13-го и 14-го июля.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил первый замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко.

По его словам, на следующей неделе существует вероятность проведения более двух внеочередных заседаний парламента.

"Поэтому, как только будет понимание по кадровым вопросам, то, это может быть и во вторник, и в среду, и в четверг еще дополнительные внеочередные заседания. Скорее всего, мы будем объединять, чтобы за последнюю неделю максимально использовать время", - заявил Корниенко.

Парламентарий подчеркнул, что уже сегодня есть планы провести первое внеочередное заседание в понедельник, 13-го июля, а следующее внеочередное заседание - 14-го июля.

"Сейчас есть перечень законопроектов повестки дня внеочередного заседания. Также есть инициатива депутатов относительно внеочередного заседания во вторник. Там сокращение сроков по закону о зеленой энергетике. Это для того, чтобы успеть принять его на этой сессии. Также планируется рассмотреть ряд гуманитарных законопроектов, по COVID-19 в частности", - добавил он.

Заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина также пояснила, что в понедельник заседание состоится по инициативе президента, а во вторник - по инициативе депутатов, которые уже собрали необходимое количество подписей.

"Вероятно, будут и другие внеочередные заседания, кроме понедельника и вторника. Готовьтесь к интересной неделе", - заявила Кравчук.

Нагадаємо ранее стало известно, какие законопроекты планирует рассмотреть Верховная рада в понедельник, 13 июля.

Также сообщалось, что Совет Европы просит украинский парламент рассмотреть в первом чтении закон о медиа до конца текущей сессии.