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Рада проведет внеочередное заседание 13 июля: что рассмотрят

Пятница 10 июля 2020 21:52
Рада проведет внеочередное заседание 13 июля: что рассмотрят
Фото: заседание Рады (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Парламентарии рассмотрят ряд проектов законов о местных выборах

Верховная рада Украины проведет внеочередное заседание в понедельник, 13 июля, в 14:00. Соответствующее распоряжение подписал глава Рады Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Также был опубликован перечень вопросов к рассмотрению.

В частности, в повестке дня - законопроекты о госбюджете, об изменениях в Бюджетный кодекс относительно внедрения механизма предоставления госгарантий на портфельной основе, о рынке электрической энергии, об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, о приватизации земель с/х предприятий и другие.

Также нардепы рассмотрят ряд проектов законов о местных выборах в 2020 году.

Напомним, 20 мая Рада отправила на доработку закон о приватизации земель с/х предприятий.

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