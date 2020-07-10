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Наступного тижня Рада планує провести кілька позачергових засідань

Київ, Україна, П'ятниця 10 липня 2020 22:15
Наступного тижня Рада планує провести кілька позачергових засідань
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Светлевская

Рада може зібратися 13 та 14 липня

Наступного тижня Верховна рада України може зібратися на кілька позачергових засідань. Перші два засідання можуть відбутися 13 і 14 липня.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, на наступному тижні існує ймовірність проведення більше двох позачергових засідань парламенту.

"Тому, як тільки буде розуміння по кадровим питанням, то, це може бути і у вівторок, і в середу, і в четвер ще додаткові позачергові засідання. Швидше за все, ми будемо поєднувати, щоб за останній тиждень використати максимально час", - заявив Корнієнко.

Парламентар наголосив, що вже сьогодні є плани провести перше позачергове засідання у понеділок, 13 липня, а наступне позачергове засідання - 14-го липня.

"Зараз є перелік законопроектів порядку денного позачергового засідання. Також є ініціатива депутатів щодо позачергового засідання у вівторок. Там скорочення термінів по закону про зелену енергетику. Це для того, щоб встигнути ухвалити його на цій сесії. Також планується розглянути низку гуманітарних законопроектів, по COVID-19 зокрема", - додав він

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі РБК-Україна також пояснила, що в понеділок засідання відбудеться за ініціативою президента, а у вівторок - за ініціативою депутатів, які вже зібрали необхідну кількість підписів.

"Вірогідно, будуть й інші позачергові засідання, окрім понеділка та вівторка. Готуйтесь до цікавого тижня", - заявила Кравчук.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які законопроекти планує розглянути Верховна рада у понеділок, 13 липня.

Також повідомлялося, що Рада Європи просить український парламент розглянути у першому читанні закон про медіа до кінця поточної сесії.

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