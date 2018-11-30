На следующей неделе КСУ начнет рассмотрение производства по е-декларированию антикоррупционных активистов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Представление о конституционности закона подписали 65 народных депутатов

На следующей неделе, во вторник, 4 декабря, Большая палата Конституционного суда Украины начнет рассмотрение дела по конституционному закону о е-декларировании общественных активистов, которые освещают борьбу с коррупцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Рассмотрение дела в форме письменного производства по представлению 65 народных депутатов начнется в 10:00. Также в КСУ уточнили, что к этому делу также приобщено аналогичное обращение украинского омбудсмена.

Отметим, что речь идет о подтверждении или опровержении конституционности положений пункта 5 части первой статьи 3, абзаца третьего части третьей статьи 45 закона Украины "О предотвращении коррупции" и закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об особенностях финансового контроля отдельных категорий должностных лиц".

Напомним, в своем конституционном обращении омбудсмен Людмила Денисова отметила, что обжалуемые нормы закона Украины "О предотвращении коррупции" не соответствуют Конституции. А необходимость представления е-декларации об имущественном состоянии "делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее".

В сентябре 2019 года Конституционный суд Украины открыл производство по обращению омбудсмена относительно обжалования закона, который касается электронного декларирования общественных активистов, которые освещают борьбу с коррупцией.