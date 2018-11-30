Наступного тижня КСУ розпочне розгляд провадження щодо е-декларування антикорупційних активістів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подання щодо конституційності закону підписали 65 народних депутатів

Наступного тижня, у вівторок, 4 грудня, Велика палата Конституційного суду України розпочне розгляд справи щодо конституційного закону про е-декларування громадських активістів, які висвітлюють боротьбу з корупцією. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на перс-службу КСУ.

Розгляд справи у формі письмового провадження за поданням 65 народних депутатів розпочнеться о 10:00. Також у КСУ уточнили, що до цієї справи також приєднано аналогічне звернення українського омбудсмена.

Зазначимо, що йдеться про підтвердження чи спростування конституційності положень пункту 5 частини першої статті 3, абзацу третього частини третьої статті 45 закону України "Про запобігання корупції" та закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб".

Нагадаємо, у своєму конституційному зверненні омбудсмен Людмила Денісова зазначила, що оскаржувані норми закону України "Про запобігання корупції" не відповідають Конституції. А необхідність подання е-декларації про майновий стан "робить громадянське суспільство, яке має відігравати роль органу контролю влади, залежним від неї".

У вересні 2019 року Конституційний суд України відкрив провадження за зверненням омбудсмена щодо оскарження закону, який стосується електронного декларування громадських активістів, котрі виствітлюють боротьбу з корупцією.