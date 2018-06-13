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Денісова направила до КС подання для скасування е-декларування громадських активістів

НовиниПолітика    13.06.2018 - 20:41
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

За її словами, антикорупційні обмеження передбачені лише для чиновників

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова направила до Конституційного суду (КС) подання з метою скасувати електронне декларування для громадських активістів. Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

"Антикорупційні обмеження передбачені лише для чиновників. Поширення цих зобов’язань на фізичних осіб суперечить конституційним правам та принципу верховенства права в частині порушення правової визначеності", - йдеться у повідомленні.

Омбудсмен наголошує, що необхідність подання е-декларації про майновий стан "робить громадянське суспільство, яке має відігравати роль органу контролю влади, залежним від неї".

Нагадаємо, 4 квітня комітет Верховної ради України з питань запобігання і протидії корупції рекомендував Раді ухвалити законопроекти щодо скасування е-декларування для громадських активістів.

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Теги публікації: Декларації про доходи, омбудсмен, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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