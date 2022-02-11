ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Следующее заседание СНБО будет выездным, - Данилов

Новина українською →
Харьков, Пятница 11 февраля 2022 19:23
Следующее заседание СНБО будет выездным, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что следующее заседание СНБО будет выездным. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский поручил проводить встречи не только в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Президент поручил, что следующее заседание тоже будет выездное. Президент предложил, чтобы заседание СНБО проводилось не только в Киеве", - заявил Данилов.

При этом он добавил, что заседания СНБО будут проводить по регионам, чтобы совместно в местными властями работать над вопросами.

Напомним, СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ", сроком на пять лет.

Подробнее о сегодняшнем выездном заседании СНБО - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Алексей Данилов
NEWS
СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"
СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы