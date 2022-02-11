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Наступне засідання РНБО буде виїзним, - Данілов

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Харків, П'ятниця 11 лютого 2022 19:23
Наступне засідання РНБО буде виїзним, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що наступне засідання РНБО буде виїзним. За його словами, президент України Володимир Зеленський доручив проводити зустрічі не тільки в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Президент доручив, що наступне засідання теж буде виїзне. Президент запропонував, щоб засідання РНБО проводилося не тільки в Києві", - заявив Данілов.

При цьому він додав, що засідання РНБО проводитимуть по регіонах, щоб спільно в місцевою владою працювати над питаннями.

Нагадаємо, РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ", строком на п'ять років.

Детальніше про сьогоднішнє виїзне засідання РНБО - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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РНБО Олексій Данілов
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