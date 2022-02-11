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Новые санкции? Зеленский провел заседание СНБО в Харькове: первые подробности

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Харьков, Пятница 11 февраля 2022 19:06
Новые санкции? Зеленский провел заседание СНБО в Харькове: первые подробности Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ожидалось, что на заседание будут обсуждать вопросы безопасности, а также рассмотрят введение новых санкций.

РБК-Украина рассказывает о первых подробностях заседания СНБО.

Какие вопросы планировали рассмотреть:

  • российская блокада Черного и Азовского морей;
  • создание территориальной обороны;
  • региональная политика;
  • государственные финансы.

Также, по данным источника РБК-Украина, на сегодняшнем заседании в Харькове планировалось рассмотреть вопрос санкций против телеканала "НАШ", который принадлежит бывшему нардепу Евгению Мураеву. Британская разведка недавно обвинила Мураева в связях с РФ, однако против самого нардепа санкций пока не планируют.

Что рассматривали на заседании СНБО

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, на заседании:

  • заслушали главу Государственной пограничной службы и командующего ВМС Украины по российской блокаде в Черном и Азовском морях;
  • обсудили международную помощь Украине;
  • поручили увеличить численность территориальной обороны до 2 млн человек;
  • ввели санкции против телеканал "НАШ" и компании, которая ретранслирует российские каналы на территорию Украины;
  • эвакуация секретных документов из Киева на фоне угрозы нападения РФ не проводится;
  • следующее заседание СНБО пройдет тоже не в Киеве;
  • у Украины есть доступ ко всем портам, как на Черном, так и на Азовском море;
  • Украина готова к тому, что Беларусь может прекратить поставки топлива, и имеет другие пути поставок.

Напомним, прошлое заседание СНБО касалось угрозы нового российского вторжения в Украину.

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Владимир Зеленский СНБО Алексей Данилов
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