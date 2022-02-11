Новые санкции? Зеленский провел заседание СНБО в Харькове: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ожидалось, что на заседание будут обсуждать вопросы безопасности, а также рассмотрят введение новых санкций.

Какие вопросы планировали рассмотреть:

российская блокада Черного и Азовского морей;

создание территориальной обороны;

региональная политика;

государственные финансы.

Также, по данным источника РБК-Украина, на сегодняшнем заседании в Харькове планировалось рассмотреть вопрос санкций против телеканала "НАШ", который принадлежит бывшему нардепу Евгению Мураеву. Британская разведка недавно обвинила Мураева в связях с РФ, однако против самого нардепа санкций пока не планируют.

Что рассматривали на заседании СНБО

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, на заседании: