Новые санкции? Зеленский провел заседание СНБО в Харькове: первые подробности
Президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ожидалось, что на заседание будут обсуждать вопросы безопасности, а также рассмотрят введение новых санкций.
РБК-Украина рассказывает о первых подробностях заседания СНБО.
Какие вопросы планировали рассмотреть:
- российская блокада Черного и Азовского морей;
- создание территориальной обороны;
- региональная политика;
- государственные финансы.
Также, по данным источника РБК-Украина, на сегодняшнем заседании в Харькове планировалось рассмотреть вопрос санкций против телеканала "НАШ", который принадлежит бывшему нардепу Евгению Мураеву. Британская разведка недавно обвинила Мураева в связях с РФ, однако против самого нардепа санкций пока не планируют.
Что рассматривали на заседании СНБО
Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, на заседании:
- заслушали главу Государственной пограничной службы и командующего ВМС Украины по российской блокаде в Черном и Азовском морях;
- обсудили международную помощь Украине;
- поручили увеличить численность территориальной обороны до 2 млн человек;
- ввели санкции против телеканал "НАШ" и компании, которая ретранслирует российские каналы на территорию Украины;
- эвакуация секретных документов из Киева на фоне угрозы нападения РФ не проводится;
- следующее заседание СНБО пройдет тоже не в Киеве;
- у Украины есть доступ ко всем портам, как на Черном, так и на Азовском море;
- Украина готова к тому, что Беларусь может прекратить поставки топлива, и имеет другие пути поставок.
Напомним, прошлое заседание СНБО касалось угрозы нового российского вторжения в Украину.