Следующее внеочередное заседание Рады может состояться 22 апреля, - Арахамия

Следующее внеочередное заседание Верховной рады Украины может состояться в среду, 22 апреля. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он отметил, что в ближайшие дни зарегистрируют постановление об отмене законопроекта об изменениях в Регламент Рады.

"Предварительно может быть в среду. Я думаю, что сегодня-завтра зарегистрируют постановление об отмене (законопроекта об изменениях в Регламент - ред). Нам надо это постановление сбить... Это будет в среду. Потом мы начнем собирать подписи. Я думаю, что это в течение недели, может быть, двух будет устроено", - заявил Арахамия.

Напомним, 16 апреля Верховная рада во втором чтении приняла законопроект №1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". Так, документ поддержали 242 парламентария.

Кроме того, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что изменения в регламент позволят принять закон о банках.

Добавим, что первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщал, что на внеочередном заседании Рада сможет принять изменения в регламент. По его словам, изменения в регламент помогут Совету бороться с "поправочным спамом".