Наступне позачергове засідання Ради може відбутися 22 квітня, - Арахамія

Наступне позачергове засідання Верховної ради України може відбутися у середу, 22 квітня. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що найближчими днями зареєструють постанову про скасування законопроекту про зміни до Регламенту Ради.

"Попередньо може бути у середу. Я думаю, що сьогодні-завтра зареєструють постанову про скасування (законопроекту про зміни до Регламенту - ред). Нам треба цю постанову збити... Це буде в середу. Потім ми почнемо збирати підписи. Я думаю, що це впродовж тижня, можливо, двох буде влаштовано", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, 16 квітня Верховна рада у другому читанні прийняла законопроект №1043 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури". Так, документ підтримали 242 парламентаріїв.

Крім того, заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що зміни до регламенту дозволять прийняти закон про банки.

Додамо, що перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомляв, що на позачерговому засіданні Рада зможе прийняти зміни до регламенту. За його словами, зміни до регламенту допоможуть Раді боротись із "поправочним спамом".