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Следком РФ завел дело на экс-нардепа Мосийчука

Новости » В мире     03.12.2019 - 12:02
Следком РФ завел дело на экс-нардепа Мосийчука
Игорь Мосийчук (фото: РБК-Украина)

Дело открыто из-за якобы нападения Мосийчука на российское посольство в Киеве

Следственный комитет России открыл уголовное дело в отношении бывшего народного депутата от Игоря Мосийчука из-за якобы нападения на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Следкома РФ.

Мосийчуку заочно предъявили обвинение в совершении преступления по ст. 360 Уголовного кодекса РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) и объявили в розыск. В Следкоме заявили о "неопровержимых доказательствах" причастности Мосийчука к нападению.

"В результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу Посольства России в Украине причинен значительный материальный ущерб", - заявили российские силовики.

За "нападения" на российские посольства также хотят привлечь к ответственности и других экс-народных депутатов Украины - Владимира Парасюка и Андрея Лозового.

Напомним, в ноябре Следком РФ открыл уголовное дело против командира 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Алексея Майстренко за якобы обстрелы гражданского населения Донбасса.

В октябре сообщалось, что ведомство открыло уголовные дела против 6 украинских военных за якобы жестокое обращение с гражданским населением на Донбассе. Обвинение имело похожее содержание.

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