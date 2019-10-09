ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Следком РФ открыл шесть новых дел против украинских военных

Новости » В мире    09.10.2019 - 10:54
Следком РФ открыл шесть новых дел против украинских военных
Фото: Следком РФ (sledcom.ru)

Дела против украинских военных возбуждены за якобы жестокое обращение с гражданским населением

Следственный комитет России открыл уголовные дела против 6 украинских военных за якобы жестокое обращение с гражданским населением на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Следкома РФ.

Шесть уголовных дел открыты по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Российские следователи заявляют, что с 19 по 30 сентября 2019 года украинские военнослужащие якобы обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в нескольких поселках так называемой "Донецкой народной республики", в результате чего пострадали пять человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, в июле 2109 года Следком РФ также открыл дела против украинских военных якобы за обстрел четырех гражданских лиц. Тогда заявлялось, что военные обстреляли российских пропагандистов телеканала "Звезда".

По аналогичной статье Уголовного кодекса и с похожим содержанием Следком РФ открыл два дела против украинских военных в октябре прошлого года. Были изменены названия населенных пунктов и количество пострадавших.

В ОРДО украинского военного "приговорили" к 30 годам тюрьмы Количество пропавших без вести украинских военных насчитывает 70 человек
Новости Украины Следком РФукраинские военные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь