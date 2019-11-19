Следком РФ открыл дело против командира бригады украинской армии

Фото: Алексей Майстренко (sledcom.ru)

Его обвиняют в "обстреле" гражданского населения Донбасса

Следственный комитет России открыл уголовное дело против командира 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Алексея Майстренко за якобы обстрелы гражданского населения Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессс-службу ведомства.

Сообщается, что Майстренко заочно предъявлено обвинение в преступлении по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса РФ (организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

В Следкоме утверждают, что Майстренко якобы дал приказ о проведении обстрела по объектам инфраструктуры в городе Первомайск на оккупированной части Луганской области, в результате чего пострадали 8 человек.

В октябре сообщалось, что ведомство открыло уголовные дела против 6 украинских военных за якобы жестокое обращение с гражданским населением на Донбассе. Обвинение имело похожее содержание. Были изменены лишь названия населенных пунктов и цифры относительно "обстрелов" и "пострадавших".

Также РБК-Украина сообщало, в июле 2019 года Следком РФ также открыл дела против украинских военных якобы за обстрел четырех гражданских лиц. Тогда заявлялось, что военные обстреляли российских пропагандистов телеканала "Звезда".