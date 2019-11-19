ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Следком РФ открыл дело против командира бригады украинской армии

Новости » Политика     19.11.2019 - 10:41
Следком РФ открыл дело против командира бригады украинской армии
Фото: Алексей Майстренко (sledcom.ru)

Его обвиняют в "обстреле" гражданского населения Донбасса

Следственный комитет России открыл уголовное дело против командира 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Алексея Майстренко за якобы обстрелы гражданского населения Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессс-службу ведомства.

Сообщается, что Майстренко заочно предъявлено обвинение в преступлении по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса РФ (организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

В Следкоме утверждают, что Майстренко якобы дал приказ о проведении обстрела по объектам инфраструктуры в городе Первомайск на оккупированной части Луганской области, в результате чего пострадали 8 человек.

В октябре сообщалось, что ведомство открыло уголовные дела против 6 украинских военных за якобы жестокое обращение с гражданским населением на Донбассе. Обвинение имело похожее содержание. Были изменены лишь названия населенных пунктов и цифры относительно "обстрелов" и "пострадавших".

Также РБК-Украина сообщало, в июле 2019 года Следком РФ также открыл дела против украинских военных якобы за обстрел четырех гражданских лиц. Тогда заявлялось, что военные обстреляли российских пропагандистов телеканала "Звезда".

В России завели новые дела на украинских военных В России завели дело на лидера "ОУН" Коханивского
Новости Украины Следком РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь