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Слідчий комітет РФ завів справу на екс-нардепа Мосійчука

Новини » В світі     03.12.2019 - 12:02
Слідчий комітет РФ завів справу на екс-нардепа Мосійчука
Ігор Мосійчук (фото: РБК-Україна)

Справу відкрито через нібито напад Мосійчука на російське посольство у Києві

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу стосовно колишнього народного депутата від Ігоря Мосійчука через нібито напад на посольство РФ у Києві в березні 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу слідчого комітету РФ.

Мосійчуку заочно пред'явили обвинувачення у скоєнні злочину за ст. 360 Кримінального кодексу РФ (напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом) і оголосили в розшук. У Слідкомі заявили про "незаперечні докази" причетності Мосійчука до нападу.

"У результаті злочинних дій Мосійчука та інших осіб був грубо порушений нормальний порядок роботи російської дипломатичної установи, майну Посольства Росії в Україні завдано значної матеріальної шкоди", - заявили російські силовики.

Через "напад" на російські посольства також хочуть залучити до відповідальності й інших екс-народних депутатів України - Володимира Парасюка і Андрія Лозового.

Нагадаємо, в листопаді слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу проти командира 54-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України Олексія Майстренко через нібито обстріл цивільного населення Донбасу.

У жовтні повідомлялося, що відомство порушило кримінальні справи проти 6 українських військових за нібито жорстоке поводження з цивільним населенням на Донбасі. Звинувачення мало схожий зміст.

Слідчий комітет РФ відкрив шість нових справ проти українських військових Росія пред'явила звинувачення командирові бригади ЗСУ
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