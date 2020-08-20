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В Беларуси проверят факты изнасилования участниц протестов

Минск, Четверг 20 августа 2020 16:15
В Беларуси проверят факты изнасилования участниц протестов
Фото: протесты в Беларуси (t me belteanews)
Автор: РБК-Украина

Ранее врачи из Гродно заявили об изнасиловании задержанных женщин  

Белорусский Следственный комитет проверит информацию об изнасилованиях задержанных участниц протестов в Беларуси в местах временного содержания. На сегодня пострадавшие от действий силовиков не обращались в правоохранительные органы.

Об этом говорится в сообщении Следкома в Telegram.

Сообщается, что на различных сайтах появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия. Данную информацию на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи.

Следком подчеркивает, что заявлений от жертв возможных изнасилований в следственных подразделениях нет.

"Кроме того, от граждан, опрошенных в связи с событиями 9-12 августа, подобной информации получено не было, ни в одном из предоставленных медицинскими учреждениями документов такая информация также не содержится. В случаях поступления заявлений граждан по данным фактам Следственным комитетом будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Отметим, в ходе протестов в Беларуси были задержаны около 7 000 человек. Задержания сопровождались жестоким обращением со стороны силовиков. На сегодня почти всех задержанных отпустили.

Напомним, ранее сообщалось, что против Координационного совета по передаче власти в Беларуси возбудили уголовное дело.

Оппозиционные силы уже расценили это как давление и репрессии.

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