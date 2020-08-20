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Координационный совет Беларуси отреагировал на открытие уголовного дела

Минск, Четверг 20 августа 2020 14:50
Координационный совет Беларуси отреагировал на открытие уголовного дела
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Генпрокуратура Беларуси ранее открыла дело против КС по статье "захват власти"

В Координационном совете оппозиционных сил Беларуси заявили, что не угрожают национальной безопасности. Возбуждение уголовного дела оппозиция расценивает как давление и репрессии.

Об этом заявил член президиума Сергей Дылевский, передают РИА Новости.

"Нет, конечно не согласны. Какая угроза нацбезопасности? Этого не может быть. Совет, по сути своей - это служба медиации. Какая угроза нацбезопасности может быть? Совет создан для урегулирования конфликта между людьми и властью, а не для разжигания", - сообщил он.

В свою очередь член Координационного совета Максим Знак заявил, что уголовное дело, возбужденное по статье 361 УК, - это апелляции, направленные на действия, угрожающие нацбезопасности.

"Будем надеяться, что власти внимательно прочитают то, что мы вчера подготовили в Координационном совете. И в нем говорится, что делает этот совет, к чему он призывает, и какие правила он использует. На мой взгляд, нет никаких оснований утверждать, что есть основания для применения статьи 361", - заявил он.

Напомним, ранее стало известно, что Генпрокуратура Беларуси открыла уголовное дело против Координационного совета Беларуси.

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