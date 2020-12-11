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В Славянске приговорили организатора "референдума ДНР" в 2014 году

Донецкая область, Пятница 11 декабря 2020 19:33
В Славянске приговорили организатора "референдума ДНР" в 2014 году
Фото: флаг "ДНР" (unian.net)
Автор: Роман Тверденко

В Славянске вынесли приговор участнику организации "референдума" о создании так называемой "Донецкой народной республики". Его приговорили к пяти годам лишения свободы после апелляции прокуратуры.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

В сентябре 2020 года Славянский горрайонный суд признал мужчину, который был заместителем главы "участковой избирательной комиссии №5" во время "референдума" в мае 2014 года, виновным в преступлении по ч.2 статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на два года.

После этого Донецкая областная прокуратура подала апелляцию и суд ее частично удовлетворил, приговорив участника организации референдума к пяти годам тюрьмы без испытательного срока и прочих дополнительных условий.

Ранее сообщалось, что двух депутатов Мироновского поселкового совета Бахмутского района обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Они причастны к организации незаконного "референдума" в "Донецкой народной республике".

Напомним, в конце ноября в Луганской области сообщили о подозрении депутату Троицкого поселкового совета. Ее подозревают в организации и проведении "референдума ЛНР".

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