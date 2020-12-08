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В Донецкой области двух депутатов обвиняют в организации "референдума ДНР"

Донецкая область, Вторник 08 декабря 2020 17:23
В Донецкой области двух депутатов обвиняют в организации "референдума ДНР"
Фото: герб у прокуратуры (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Двух депутатов Мироновского поселкового совета Бахмутского района обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Они причастны к организации незаконного "референдума" в "Донецкой народной республике".

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

По данным следствия, что в мае 2014 года два депутата поселкового совета рассмотрели и положительно проголосовали относительно вопроса проведения в помещении Мироновского дворца культуры "референдума" о признании государственной независимости так называемой "ДНР".

Донецкая прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении депутатов. Им грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в конце ноября в Луганской области сообщили о подозрении депутату Троицкого поселкового совета. Ее подозревают в организации и проведении "референдума ЛНР".

Кроме того, в Донецкой области прокуратура обвинила депутата Лиманского горсовета в участии в проведении так называемого "референдума" в "ДНР" в 2014 году.

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