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В Луганской области депутата подозревают в организации "референдума ЛНР"

Луганская область, Понедельник 30 ноября 2020 15:45
В Луганской области депутата подозревают в организации "референдума ЛНР"
Фото: герб у прокуратуры (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Депутату Троицкого поселкового совета Луганской области сообщили о подозрении. Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, 11 мая 2014 года депутат приняла участие в организации и проведении так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории поселка Троицкое Луганской области.

Женщина была "членом избирательной комиссии". Она осуществляла учет лиц, выдавала "бюллетени", следила за процессом и порядком голосования на "избирательном участке".

После проведения псевдореферендума бюллетени, протоколы и другие документы передали в "Центральной избирательной комиссии" для дальнейшего провозглашения независимости "ЛНР".

Санкция статьи, в которой подозревается депутат, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Донецкой области прокуратура обвинила депутата Лиманского горсовета в участии в проведении так называемого "референдума" в "ДНР" в 2014 году.

Кроме того, в Луганской области осудили боевика, который в 2014 году участвовал в так называемой "охраны общественного порядка" Северодонецка. Он входил в подразделение "Призрак".

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