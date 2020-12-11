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У Слов'янську засудили організатора "референдуму ДНР" в 2014 році

Донецька область, П'ятниця 11 грудня 2020 19:33
У Слов'янську засудили організатора "референдуму ДНР" в 2014 році
Фото: прапор "ДНР" (unian.net)
Автор: Роман Тверденко

У Слов'янську винесли вирок учаснику організації "референдуму" про створення так званої "Донецької народної республіки". Його засудили до п'яти років позбавлення волі після апеляції прокуратури.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

У вересні 2020 року Слов'янський міськрайонний суд визнав чоловіка, який був заступником голови "дільничної виборчої комісії №5" під час "референдуму" у травні 2014 року, винним у злочині за ч.2 статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та засудив його до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки.

Після цього Донецька обласна прокуратура подала апеляцію і суд її частково задовольнив, засудивши учасника організації референдуму до п'яти років в'язниці без випробувального терміну і інших додаткових умов.

Раніше повідомлялося, що двох депутатів Миронівського селищної ради Бахмутського району звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Вони причетні до організації незаконного "референдуму" у "Донецькій народній республіці".

Нагадаємо, в кінці листопада в Луганській області повідомили про підозру депутату Троїцького селищної ради. Її підозрюють в організації та проведенні "референдуму ЛНР".

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