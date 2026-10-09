Українську команду в США використовують як ширму, це не по-партнерськи, - Зеленський

Українська переговорна команда перебуває у Флориді з дводенним візитом. Сторони обговорюють завершення війни або щонайменше режим тиші. За словами Зеленського, першим кроком могло б стати енергетичне перемир'я, яке дуже важливе для українських родин.

Водночас, як розповів президент, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і погодився дати Росії можливість експортувати дизель. На думку Зеленського, це принесе Кремлю мільйони чи навіть мільярди.

"Це додаткові гроші на цю війну. Це додаткові гроші на ці страждання проти нас. Безумовно, це підживлює тільки Путіна і дає йому можливість воювати тільки більше", - наголосив президент.

Зеленський вважає, що таке рішення в розпал мирних переговорів підриває довіру між союзниками.

"Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму. І це точно нечесно, це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, слабке рішення. На жаль, на жаль, слабке рішення сильних партнерів", - заявив він.