Украинскую команду в США используют как ширму, это не по-партнерски, - Зеленский

Украинская переговорная команда находится во Флориде с двухдневным визитом. Стороны обсуждают завершение войны или, по меньшей мере, режим тишины. По словам Зеленского, первым шагом могло бы стать энергетическое перемирие, которое очень важно для украинских семей.

В то же время президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и согласился дать России возможность экспортировать дизель. По мнению Зеленского, это принесет Кремлю миллионы или миллиарды.

"Это дополнительные деньги на эту войну. Это дополнительные деньги на эти страдания против нас. Безусловно, это подпитывает только Путина и дает ему возможность воевать только больше", - подчеркнул президент.

Зеленский считает, что такое решение в разгар мирных переговоров подрывает доверие между союзниками.

"Я считаю, что нашу команду используют просто как ширму. И это точно нечестно, это точно не по-партнерски. И это, на мой взгляд, слабое решение. К сожалению, к сожалению, слабое решение сильных партнеров", - заявил он.