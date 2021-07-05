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SkyUp запустила рейс из Львова в Баку

Автор: РБК-Украина

Авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы из Львова в столицу Азербайджана Баку. Первый полет состоялся 4 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Самолеты из Львова будут отправляться раз в неделю - каждое воскресенье, а в обратном направлении будут летать по понедельникам.

Также в авиакомпании напомнили, что сейчас въезд в страну разрешен при наличии вида на жительство.

"По состоянию на 5 июля 2021 г. въезд разрешен при наличии вида на жительство, а также по решению Оперативного Штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.

Напомним, SkyUp запускает рейс из Одессы в греческий город Салоники. Рейс будет осуществляться раз в неделю.

Кроме того, ранее SkyUp анонсировала открытие новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период 2021 года.

Добавим, что SkyUp запустила рейсы в кипрский город Ларнака из Харькова, Запорожья и Львова. Первый полет был осуществлен 1 мая.

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