ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

SkyUp запускает рейсы из трех городов Украины на Кипр

Новина українською → Киев, Понедельник 19 апреля 2021 20:42
SkyUp запускает рейсы из трех городов Украины на Кипр Фото: SkyUp запускает рейсы из трех городов Украины на Кипр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Авиакомпания SkyUp анонсировала рейсы в кипрский город Ларнака из Харькова, Запорожья и Львова. Первый полет запланирован на 1 мая.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.

Полеты в направлении Запорожье - Ларнака - Запорожье начнутся с 31 мая, а в направлении Харьков - Ларнака - Харьков авиарейсы начнут осуществляться 1 мая. При этом с 27 мая SkyUp запустит авиарейс Львов - Ларнака - Львов.

В компании сообщили, что 17 апреля был осуществлен первый в этом году рейс из Киева в Ларнаку.

Напомним, ранее МАУ объявила о перезапуске 14 регулярных международных маршрутов в летнем расписании 2021 года и открытии нового направления.

Кроме того, МАУ возобновила авиарейсы из Киева в Вильнюс, Берлин и Барселону, а также из Одессы в Стамбул. Первый авиарейс был осуществлен 28 марта.

Добавим, что SkyUp анонсировала открытие новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Кипр авиасообщение SkyUp
NEWS
В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
DAILY
Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины