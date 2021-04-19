SkyUp запускает рейсы из трех городов Украины на Кипр

Авиакомпания SkyUp анонсировала рейсы в кипрский город Ларнака из Харькова, Запорожья и Львова. Первый полет запланирован на 1 мая.

Об этом сообщает пресс-служба компании .

Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.

Полеты в направлении Запорожье - Ларнака - Запорожье начнутся с 31 мая, а в направлении Харьков - Ларнака - Харьков авиарейсы начнут осуществляться 1 мая. При этом с 27 мая SkyUp запустит авиарейс Львов - Ларнака - Львов.

В компании сообщили, что 17 апреля был осуществлен первый в этом году рейс из Киева в Ларнаку.