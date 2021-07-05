SkyUp запустила рейс зі Львова до Баку

Авіакомпанія SkyUp запустила регулярні рейси зі Львова до столиці Азербайджану Баку. Перший політ відбувся 4 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

Літаки зі Львова відправлятимуться раз на тиждень - щонеділі, а у зворотному напрямку літатимуть щопонеділка.

Також в авіакомпанії нагадали, що зараз в'їзд в країну дозволений при наявності посвідки на проживання.

"Станом на 5 липня 2021 р.в'їзд дозволений за наявності посвідки на проживання, а також за рішенням Оперативного штабу при Кабінеті Міністрів Азербайджанської Республіки", - йдеться в повідомленні.