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SkyUp запускает рейсы из Одессы в Салоники

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Среда 30 июня 2021 16:37
SkyUp запускает рейсы из Одессы в Салоники Фото: SkyUp запускает рейсы из Одессы в Салоники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинский лоукостер SkyUp расширяет полетную программу в Турцию. В частности, авиакомпания запускает рейс из Одессы в греческий город Салоники.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полет по маршруту Одесса - Салоники - Одесса будет выполняться один раз в неделю: по вторникам.

Напомним, ранее SkyUp анонсировала открытие новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период 2021 года.

Кроме того, авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в Тбилиси и Батуми. Они будут осуществляться три раза в неделю.

Добавим, что SkyUp запустила рейсы в кипрский город Ларнака из Харькова, Запорожья и Львова. Первый полет был осуществлен 1 мая.

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