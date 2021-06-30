SkyUp запускает рейсы из Одессы в Салоники

Украинский лоукостер SkyUp расширяет полетную программу в Турцию. В частности, авиакомпания запускает рейс из Одессы в греческий город Салоники.

Полет по маршруту Одесса - Салоники - Одесса будет выполняться один раз в неделю: по вторникам.

Напомним, ранее SkyUp анонсировала открытие новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период 2021 года.

Кроме того, авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в Тбилиси и Батуми. Они будут осуществляться три раза в неделю.

Добавим, что SkyUp запустила рейсы в кипрский город Ларнака из Харькова, Запорожья и Львова. Первый полет был осуществлен 1 мая.