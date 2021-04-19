SkyUp запускає рейси з трьох міст України на Кіпр
Авіакомпанія SkyUp анонсувала рейси в кіпрський місто Ларнака з Харкова, Запоріжжя та Львова. Перший політ запланований на 1 травня.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Рейси будуть здійснюватися щочетверга і щонеділі.
Польоти у напрямку Запоріжжя - Ларнака - Запоріжжя почнуться з 31 травня, а в напрямку Харків - Ларнака - Харків авіарейси почнуть здійснюватися 1 травня. При цьому з 27 травня SkyUp запустить авіарейс Львів - Ларнака - Львів.
У компанії повідомили, що 17 квітня був здійснений перший у цьому році рейс з Києва до Ларнаки.
Нагадаємо, раніше МАУ оголосила про перезапуск 14 регулярних міжнародних маршрутів у літньому розкладі 2021 року і відкриття нового напрямку.
Крім того, МАУ відновила авіарейси з Києва у Вільнюс, Берлін і Барселону, а також з Одеси до Стамбулу. Перший авіарейс був здійснений 28 березня.
Додамо, що SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів у дев'ять країн Європи і Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період 2021 року.