SkyUp запускает рейсы в Кипр из трех городов Украины

Авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из трех украинских городов в кипрский город Ларнака. Первый рейс запланирован на 17 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Facebook.
Авиарейсы в Ларнаку будут осуществляться из Киева, Харькова и Запорожья.
Из Киева рейсы открываются с 17 апреля. Они будут осуществляться один - два раза в неделю. С мая - четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам, субботам.
Из Харькова рейсы запускаются с 1 мая по вторникам и субботам.
Из Запорожья авиакомпания будет летать с 31 мая по понедельникам.
Напомним, лоукостер Ryanair начал продавать билеты на маршрут "Киев-Венеция" с 30 марта 2021 года. Полеты будут совершаться по вторникам и субботам.
Кроме того, 29 марта SkyUp открывает новый авиарейс из Киева в Берлин. Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.
Ранее сообщалось, что SkyUp анонсировала открытие новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период 2021 года.