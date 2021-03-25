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SkyUp запускает рейсы в Кипр из трех городов Украины

Автор: РБК-Украина

Авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из трех украинских городов в кипрский город Ларнака. Первый рейс запланирован на 17 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Facebook.

Авиарейсы в Ларнаку будут осуществляться из Киева, Харькова и Запорожья.

Из Киева рейсы открываются с 17 апреля. Они будут осуществляться один - два раза в неделю. С мая - четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам, субботам.

Из Харькова рейсы запускаются с 1 мая по вторникам и субботам.

Из Запорожья авиакомпания будет летать с 31 мая по понедельникам.

Напомним, лоукостер Ryanair начал продавать билеты на маршрут "Киев-Венеция" с 30 марта 2021 года. Полеты будут совершаться по вторникам и субботам.

Кроме того, 29 марта SkyUp открывает новый авиарейс из Киева в Берлин. Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.

Ранее сообщалось, что SkyUp анонсировала открытие новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период 2021 года.

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