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Ryanair запускает новый рейс из Киева в Венецию

Киев, Понедельник 07 декабря 2020 12:42
Ryanair запускает новый рейс из Киева в Венецию
Фото: туристы смогут полететь в Венецию в конце марта (wikimedia by Ronnie Macdonald)
Автор: РБК-Украина

Ирландский лоукостер Ryanair начал продавать билеты на маршрут "Киев-Венеция" с 30 марта 2021 года. Полеты будут совершаться по вторникам и субботам.

Об этом свидетельствуют данные о весенней навигации на официальном сайте дублинской авиакомпании.

Полеты будут выполняться дочерним подразделением Malta Air в аэропорт Тревизо два раза в неделю - по вторникам и субботам.

Вылет из Венеции запланирован в 7:15, прилет в Киев в 10:40. Обратный вылет из Киева запланирован на 11:15, прибытие в Венецию в 12:40.

Напомним, в октябре Ryanair из-за пандемии коронавируса сокращал на 40% мощности перевозки в сравнении с прошлым годом, среди сокращенных было 10 рейсов из Украины.

Ryanair также запускает рейсы из Херсона в Польшу по двум направлениям. Рейсы планируются на март 2021 года. Планируется запуск рейсов в Краков и Катовице. Билеты на рейсы уже можно забронировать.

РБК-Украина в материале "Авиакомпании распродают билеты за бесценок: что кроется за низкой стоимостью" писало, стоит ли покупать билеты на распродажах от авиакомпаний накануне вероятного второго локдауна.

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