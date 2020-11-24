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SkyUp запускает новый рейс из Киева в Берлин

Киев, Вторник 24 ноября 2020 17:12
SkyUp запускает новый рейс из Киева в Берлин
Фото: самолет SkyUp (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинская авиакомпания SkyUp открывает новый авиарейс из Киева в Берлин. Запуск запланирован на 29 марта следующего года.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.

"Германия станет одним из новых направлений нашей летней навигации, которую мы готовимся анонсировать в ближайшее время", - говорится в сообщении.

При этом в компании заявили, что для комфортных и безопасных путешествий рекомендуется дополнительно проверять актуальные правила въезда и отдыха в страны осуществления рейсов накануне вылета.

Напомним, с 23 ноября авиакомпания SkyUp Airlines возобновила полеты в Ереван. Они будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и пятницам.

Кроме того, SkyUp продлила регулярные рейсы по маршрутам Киев-Одесса и Киев-Запорожье.

Добавим, что украинская авиакомпания SkyUp Airlines возобновила внутренние регулярные перелеты с конца июня.

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