SkyUp запускает рейсы в Кипр из трех городов Украины

Авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из трех украинских городов в кипрский город Ларнака. Первый рейс запланирован на 17 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Facebook.

Авиарейсы в Ларнаку будут осуществляться из Киева, Харькова и Запорожья.

Из Киева рейсы открываются с 17 апреля. Они будут осуществляться один - два раза в неделю. С мая - четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам, субботам.

Из Харькова рейсы запускаются с 1 мая по вторникам и субботам.

Из Запорожья авиакомпания будет летать с 31 мая по понедельникам.