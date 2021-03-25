SkyUp запускає рейси на Кіпр з трьох міст України

Авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси з трьох українських міст в кіпрське місто Ларнака. Перший рейс запланований на 17 квітня.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії в Facebook.

Авіарейси в Ларнаку будуть здійснюватися з Києва, Харкова і Запоріжжя.

З Києва рейси відкриваються з 17 квітня. Вони будуть здійснюватися один - два рази в тиждень. З травня - чотири рази на тиждень, щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці, щосуботи.

З Харкова рейси запускаються з 1 травня щовівторка і щосуботи.

Із Запоріжжя авіакомпанія буде літати з 31 травня щопонеділка.