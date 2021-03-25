SkyUp запускає рейси на Кіпр з трьох міст України
Авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси з трьох українських міст в кіпрське місто Ларнака. Перший рейс запланований на 17 квітня.
Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії в Facebook.
Авіарейси в Ларнаку будуть здійснюватися з Києва, Харкова і Запоріжжя.
З Києва рейси відкриваються з 17 квітня. Вони будуть здійснюватися один - два рази в тиждень. З травня - чотири рази на тиждень, щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці, щосуботи.
З Харкова рейси запускаються з 1 травня щовівторка і щосуботи.
Із Запоріжжя авіакомпанія буде літати з 31 травня щопонеділка.
Нагадаємо, лоукостер Ryanair почав продавати квитки на маршрут "Київ-Венеція" з 30 березня 2021 року. Польоти будуть здійснюватися щовівторка і щосуботи.
Крім того, 29 березня SkyUp відкриває новий авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.
Раніше повідомлялося, що SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів у дев'ять країн Європи і Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період 2021 року.