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SkyUp запускает рейсы из Киева на Мальту: названа дата

Автор: РБК-Украина

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает авиарейсы из Киева на Мальту. Первый рейс запланирован на 29 мая.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю: по средам и субботам.

"Добавьте новую страну в свой список to visit - летим летом на Мальту! Первый рейс SkyUp Airlines отправится туда 29.05.21", - говорится в сообщении.

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Стоимость билета без багажа составит от 1325 гривен.

Напомним, 29 марта SkyUp открывает новый авиарейс из Киева в Берлин. Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.

Кроме того, SkyUp анонсировала открытие новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период 2021 года.

Добавим, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 28 марта восстанавливает международные рейсы по 43 маршрутам. Внутренние рейсы будут отправляться из семи областных центров.

Ранее сообщалось, что лоукостер Ryanair начал продавать билеты на маршрут "Киев-Венеция" с 30 марта 2021 года. Полеты будут совершаться по вторникам и субботам.

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