SkyUp запускає рейси з Києва на Мальту: названа дата

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає авіарейси з Києва на Мальту. Перший рейс запланований на 29 травня.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Польоти будуть здійснюватися двічі на тиждень: щосереди і щосуботи

"Додайте нову країну у свій список to visit - летимо влітку на Мальту! Перший рейс SkyUp Airlines відправиться туди 29.05.21", - йдеться в повідомленні.

Вартість квитка без багажу складе від 1325 гривень.

Нагадаємо, 29 березня SkyUp відкриває новий авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.

Крім того, SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів у дев'ять країн Європи і Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період 2021 року.

Додамо, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 28 березня відновлює міжнародні рейси по 43 маршрутами. Внутрішні рейси будуть відправлятися з семи обласних центрів.

Раніше повідомлялося, що лоукостер Ryanair почав продавати квитки на маршрут "Київ-Венеція" з 30 березня 2021 року. Польоти будуть здійснюватися щовівторка і щосуботи.