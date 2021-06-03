SkyUp запускает рейсы из Киева на греческие острова

С субботы, 5 июня, компания запустит рейсы на Корфу. Рейсы из Киева сначала будут выполняться каждую субботу, а уже с конца июня частота вылетов увеличится до трех: добавятся вылеты по понедельникам и средам.

Рейсы на Родос стартуют с воскресенья, 6 июня. Сначала самолеты SkyUp будут летать из Киева каждое воскресенье, а в дальнейшем добавят рейсы по вторникам и четвергам.

В столицу острова Крит - Ираклион, самолеты компании начнут летать с 12 июня, по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям. Через несколько недель после старта SkyUp планирует выполнять рейсы по этому маршруту ежедневно.