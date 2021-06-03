SkyUp запускає рейси з Києва на грецькі острови

Авіакомпанія SkyUp анонсувала рейси на грецькі острови з Києва. Зокрема, на острови Корфу, Родос і Іракліон.
З суботи, 5 червня, компанія запустить рейси на Корфу. Рейси з Києва спочатку будуть виконуватися щосуботи, а вже з кінця червня частота вильотів збільшиться до трьох: додадуться вильоти щопонеділка і щосереди.
Рейси на Родос стартують з неділі, 6 червня. Спочатку літаки SkyUp літатимуть з Києва щонеділі, а надалі додадуть рейси щовівторка і щочетверга.
У столицю острова Крит - Іракліон, літаки компанії почнуть літати з 12 червня, щопонеділка, щосереди, щосуботи і щонеділі. Через кілька тижнів після старту SkyUp планує виконувати рейси за цим маршрутом щодня.
Нагадаємо, SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів до дев'яти країн Європи та Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період 2021 року.
Крім того, авіакомпанія SkyUp запустила рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова до Тбілісі і Батумі. Вони будуть здійснюватися три рази на тиждень.
Додамо, що SkyUp запустила рейси в кіпрське місто Ларнака з Харкова, Запоріжжя та Львова. Перший політ був здійснений 1 травня.