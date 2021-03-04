SkyUp запускает прямой авиарейс из Украины в Сербию

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из Киева в сербскую столицу Белград. Первый рейс запланирован на 30 марта.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам.
Билеты уже появились в продаже по акционной цене от 837 гривен в одну сторону без багажа. Скидка будет действовать до 14 марта включительно.
Отметим, на сегодняшний день, чтобы попасть в Сербию необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Он должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до прилета в страну.
Напомним, с 1 марта авиакомпания SkyUp Airlines выполняет авиарейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в Тбилиси и Батуми.
Кроме того, ранее SkyUp Airlines анонсировал запуск авиарейсов из Киева на Мальту. Первый рейс запланирован на 29 мая.
Также 29 марта SkyUp запускает новый авиарейс из Киева в Берлин. Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.
Добавим, что компания анонсировала авиарейсы из Киева и Львова в Италию. Рейсы запланированы на конец мая.