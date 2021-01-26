ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

SkyUp запускает рейсы из Киева на Мальту: названа дата

Киев, Вторник 26 января 2021 18:38
SkyUp запускает рейсы из Киева на Мальту: названа дата
Фото: самолеты (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает авиарейсы из Киева на Мальту. Первый рейс запланирован на 29 мая.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю: по средам и субботам.

"Добавьте новую страну в свой список to visit - летим летом на Мальту! Первый рейс SkyUp Airlines отправится туда 29.05.21", - говорится в сообщении.

Стоимость билета без багажа составит от 1325 гривен.

Напомним, 29 марта SkyUp открывает новый авиарейс из Киева в Берлин. Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.

Кроме того, SkyUp анонсировала открытие новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период 2021 года.

Добавим, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 28 марта восстанавливает международные рейсы по 43 маршрутам. Внутренние рейсы будут отправляться из семи областных центров.

Ранее сообщалось, что лоукостер Ryanair начал продавать билеты на маршрут "Киев-Венеция" с 30 марта 2021 года. Полеты будут совершаться по вторникам и субботам.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Инфраструктура SkyUpМальтаавиасообщение

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь