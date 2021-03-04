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SkyUp запускає прямий авіарейс з України в Сербії

Автор: РБК-Україна

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси з Києва до сербської столиці Белград. Перший рейс запланований на 30 березня.

Про це повідомляє прес-служба компанії в Facebook.

Рейси будуть здійснюватися щовівторка і щоп'ятниці.

Квитки вже з'явилися у продажу за акційною ціною від 837 гривень в одну сторону без багажу. Знижка діятиме до 14 березня включно.

Відзначимо, на сьогодні, щоб потрапити в Сербію необхідно надати негативний ПЛР-тест на коронавірус. Він повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до прильоту в країну.

Нагадаємо, з 1 березня авіакомпанія SkyUp Airlines виконує авіарейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова в Тбілісі і Батумі.

Крім того, раніше SkyUp Airlines анонсував запуск авіарейсів з Києва на Мальту. Перший рейс запланований на 29 травня.

Також 29 березня SkyUp запускає новий авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.

Додамо, що компанія анонсувала авіарейси з Києва та Львова в Італії. Рейси заплановані на кінець травня.

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Новини України СербияавиасообщениеSkyUp
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