SkyUp запускає прямий авіарейс з України в Сербії

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси з Києва до сербської столиці Белград. Перший рейс запланований на 30 березня.
Про це повідомляє прес-служба компанії в Facebook.
Рейси будуть здійснюватися щовівторка і щоп'ятниці.
Квитки вже з'явилися у продажу за акційною ціною від 837 гривень в одну сторону без багажу. Знижка діятиме до 14 березня включно.
Відзначимо, на сьогодні, щоб потрапити в Сербію необхідно надати негативний ПЛР-тест на коронавірус. Він повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до прильоту в країну.
Нагадаємо, з 1 березня авіакомпанія SkyUp Airlines виконує авіарейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова в Тбілісі і Батумі.
Крім того, раніше SkyUp Airlines анонсував запуск авіарейсів з Києва на Мальту. Перший рейс запланований на 29 травня.
Також 29 березня SkyUp запускає новий авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.
Додамо, що компанія анонсувала авіарейси з Києва та Львова в Італії. Рейси заплановані на кінець травня.