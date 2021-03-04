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SkyUp запускает прямой авиарейс из Украины в Сербию

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 15:50
SkyUp запускает прямой авиарейс из Украины в Сербию Фото: самолеты (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из Киева в сербскую столицу Белград. Первый рейс запланирован на 30 марта.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам.

Билеты уже появились в продаже по акционной цене от 837 гривен в одну сторону без багажа. Скидка будет действовать до 14 марта включительно.

Отметим, на сегодняшний день, чтобы попасть в Сербию необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Он должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до прилета в страну.

Напомним, с 1 марта авиакомпания SkyUp Airlines выполняет авиарейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в Тбилиси и Батуми.

Кроме того, ранее SkyUp Airlines анонсировал запуск авиарейсов из Киева на Мальту. Первый рейс запланирован на 29 мая.

Также 29 марта SkyUp запускает новый авиарейс из Киева в Берлин. Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.

Добавим, что компания анонсировала авиарейсы из Киева и Львова в Италию. Рейсы запланированы на конец мая.

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