SkyUp запускает новый рейс из Львова в Шарджу

Иллюстративное фото (facebook.com/LvivAirport)

Компания договорилась о базировании своего лайнера на территории аэропорта

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла новый рейс из Львова в Шарджу (ОАЭ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Львов".

Отмечается, что во время вылета 26 октября было максимальное заполнение - 189 пассажиров.

Также компания заявила о постоянном базировании своего лайнера на территории аэропорта Львов для выполнения регулярных и чартерных рейсов.

"Мы очень рады, что авиакомпания SkyUp приняла решение сразу после начала сотрудничества вывести его на более высокий уровень. Ожидаем от них еще одного базового самолета на весну следующего года, а также новых направлений и увеличение количества рейсов", - сказала директор аэропорта Татьяна Романовская.

SkyUp также планирует начать полеты из Львова в Париж (Бове) и Тель-Авив.

Ранее сообщается, что украинская авиакомпания SkyUp анонсировала запуск новых рейсов с сообщением Киев-Зальцбург. Рейсы будут осуществляться только в декабре-январе 2019-2020 года.

РБК-Украина писало, что SkyUp открывает новые рейсы в Израиль. Новые авиарейсы будут осуществляться дважды в неделю из Львова и Запорожья.