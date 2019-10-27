SkyUp запускає новий рейс зі Львова в Шарджу

Ілюстративне фото (facebook.com/LvivAirport)

Компанія домовилася про базування свого лайнера на території аеропорту

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила новий рейс зі Львова в Шарджу (ОАЕ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту "Львів".

Наголошується, що під час вильоту 26 жовтня було максимальне заповнення - 189 пасажирів.

Також компанія заявила про постійне базування свого лайнера на території аеропорту Львів для виконання регулярних та чартерних рейсів.

"Ми дуже раді, що авіакомпанія SkyUp ухвалила рішення відразу після початку співпраці вивести його на більш високий рівень. Очікуємо від них ще одного базового літака на весну наступного року, а також нових напрямів і збільшення кількості рейсів", - сказала директор аеропорту Тетяна Романовська.

SkyUp також планує почати польоти зі Львова до Парижа (Бове) і Тель-Авів.

Раніше повідомляється, що українська авіакомпанія SkyUp анонсувала запуск нових рейсів з сполученням Київ-Зальцбург. Рейси будуть здійснюватися тільки в грудні-січні 2019-2020 роки.

РБК-Україна писало, що SkyUp відкриває нові рейси в Ізраїль. Нові авіарейси будуть здійснюватися двічі на тиждень зі Львова і Запоріжжя.