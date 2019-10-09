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Лоукостер SkyUp открывает новый рейс в Австрию

Новости » Общество    09.10.2019 - 16:26
Лоукостер SkyUp открывает новый рейс в Австрию
Иллюстративное фото (facebook.com/LvivAirport)

Рейсы будут осуществляться только в зимний период

Украинская авиакомпания SkyUp анонсировала запуск новых рейсов с сообщением Киев-Зальцбург. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться только в декабре-январе 2019-2020 года. Стоимость перелета в обе стороны из Киева и обратно составит от 6,4 тысячи гривен без багажа. При этом приобрести можно только билеты в обе стороны, с возвращением обратно через неделю.

Напомним, ранее Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляцию SkyUp касательно решения Барышевского районого суда забрать лицензию у авиакомпании из-за низкого качества обслуживания пассажиров и систематическими задержками рейсов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что SkyUp открывает новые рейсы в Израиль. Новые авиарейсы будут осуществляться дважды в неделю из Львова и Запорожья.

Также сообщалось, что SkyUp с 12 декабря запускает новый рейс из Киева в Турин на зимний период. Рейсы будут осуществляться из международного аэропорта "Борисполь" в главный аэропорт Турина. Минимальная стоимость билетов - от 1416 гривен в одну сторону без багажа.

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