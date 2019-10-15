Из Украины откроют новое лоукост направление в Польшу

Фото: Владислав Криклий (hsc.gov.ua)

Ryanair откроет новый рейс Херсон-Краков с 21 декабря

В Украине лоукост-компания Ryanair откроет новый рейс Херсон-Краков. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам министра, правительство Украины договорилось об открытии нового лоукост-направления авиаперевозок по региональному аэропорту Херсона. Рейс Херсон-Краков стартует с 21 декабря.

"Среди сюрпризов. С Ryanair буквально на встрече, была достигнута договоренность о том, что откроют новое направление по региональному аэропорту Херсон. Это будет рейс по направлению "Херсон-Краков". Он будет дважды в неделю начиная с 21 декабря 2019", - заявил Криклий.

Напомним, лоукостер Wizz Air в 2020 году увеличит на 650 количество украинских рейсов в следующем летнем сезоне 2020 года. Также Wizz Air запустит новые рейсы из Будапешта во Львов и Харьков. Начало полетов по маршруту Львов - Будапешт запланирован с 3 июня и Харьков - Будапешт - с 1 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что украинский лоукостер SkyUp запускает новые рейсы из Харькова, Львова и Запорожья в Шарджу (ОАЭ). Рейсы Харьков-Шарджа стартуют с 25 октября, из Львова - с 26 октября, из Запорожья с 27 октября.