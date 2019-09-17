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Лоукостер SkyUp открывает новые рейсы в Израиль

Новости » Общество    17.09.2019 - 16:17
Лоукостер SkyUp открывает новые рейсы в Израиль
Иллюстративное фото (facebook.com/LvivAirport)

Новые авиарейсы будут осуществляться дважды в неделю из Львова и Запорожья

Украинский лоукостер SkyUp Airlines запускает новый рейс из Запорожья и Львова в Тель-Авив (Израиль). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.

Как сообщается, рейсы Львов - Тель-Авив будут выполняться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в один конец без багажа в настоящее время составляет от 2,4 тыс. гривен. Рейсы будут осуществляться с 24 ноября.

Рейсы Запорожье - Тель-Авив также будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в один конец без багажа в настоящее время составляет от 2,3 тыс. гривен. Авиарейсы начнут осуществляться с 5 декабря.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что лоукостер SkyUp Airlines с 12 декабря запускает новый рейс из Киева в Турин (Италия) на зимний период. Рейсы будут осуществляться из аэропорта "Борисполь" в главный аэропорт Турина. Минимальная стоимость билетов - от 1416 гривен в одну сторону без учета багажа.

Кроме того, украинский лоукостер SkyUp Airlines с декабря 2018 года осуществляет регулярные рейсы из Киева в Попрада, Тбилиси, Барселону и Софию.

Частная украинская авиакомпания SkyUp зарегистрирована в июне 2016 года в Киеве.

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