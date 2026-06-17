SkyFall презентувала перехоплювач "шахедів" P1-SUN Long із вбудованим ШІ: фото і характеристики

Українська технологічно-оборонна компанія SkyFall представила P1-SUN Long - нову версію дрона-перехоплювача з інтегрованим ШІ-модулем автономної детекції та ураження цілей. Презентація відбулася на найбільшій у світі виставці озброєнь, безпеки та оборони Eurosatory 2026 у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Що відомо про P1-SUN Long

Модифікація P1-SUN Long стала важливим кроком до розгортання повністю автономного комплексу перехоплення повітряних цілей типу "шахед" від SkyFall.

Технологічною основою P1-SUN Long є нова система термінального наведення на базі штучного інтелекту, розроблена R&D-командою SkyFall. Вона дозволяє перехоплювачу виявляти та захоплювати ворожі цілі швидше за людське око.

Залежно від типу оптики, система фіксує ціль на відстані до кілометра. ШІ-модуль бере на себе найскладнішу частину роботи - детекцію, супровід та утримання цілі - дозволяючи оператору діяти швидше й точніше навіть у складних бойових умовах.

На відміну від більшості аналогічних рішень, ШІ-модуль P1-SUN Long працює на стандартному процесорі (CPU) і не потребує дорогих та дефіцитних відеокарт (GPU). Це дозволить зберегти стабільність виробництва навіть в умовах глобальної ШІ-лихоманки та світового дефіциту спеціалізованого обладнання.

SkyFall також впровадила систему дистанційного оновлення програмного забезпечення P1-SUN Long, яка дозволяє вдосконалювати алгоритми нейромережі віддалено, безпосередньо на полі бою - без повернення дронів на виробництво.

Характеристики P1-SUN Long (інфографіка: SkyFall)

Фундаментом ефективності ШІ-алгоритмів є якість навчальних вибірок. SkyFall використовує для тренування своєї системи штучного інтелекту тисячі годин реальних польотів і симуляцій. Також власний носій, що імітує тепловий слід "шахеда", і дані, отримані у співпраці з партнерами.

"P1-SUN Long пройшов бойову перевірку, вже застосовується на фронті та має на своєму рахунку десятки підтверджених уражень "шахедів". Інтеграція ШІ дозволила зробити його швидшим, точнішим і доступнішим для масового застосування. Ми створюємо технології, щоб масштабувати ефективне перехоплення повітряних загроз", - говорять у SkyFall.

P1-SUN Long також інтегрований з системою віддаленого керування SkyFall, що дозволяє здійснювати управління перехоплювачем з будь-якої точки світу за наявності стабільного інтернет-з’єднання. Такий підхід відкриває нові можливості для масштабування систем протидії повітряним загрозам.

P1-SUN Long із вбудованим ШІ (фото: SkyFall)

Зазначимо, що SkyFall є лідером у розробці систем автоматичного наведення на наземні цілі. Інтеграція ШІ-модуля для перехоплення повітряних загроз є логічним продовженням цих компетенцій та частиною стратегічного напряму компанії зі створення автономних безпілотних систем (роїв) нового покоління.

Кінцевою метою є формування єдиної екосистеми, у якій усі типи дронів SkyFall зможуть самостійно виявляти, ідентифікувати та уражати цілі.

Накопичені за роки роботи відеодані та телеметрія використовуються для безперервного вдосконалення алгоритмів розпізнавання, навігації та наведення, підвищуючи ефективність усієї системи з кожною новою місією.