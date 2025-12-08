Скринінг здоров’я 40+. Ляшко розповів, скільки грошей витратять на програму у 2026 році

На програму "Скринінг здоров’я 40+" у бюджеті на наступний рік передбачено 10 мільярдів гривень.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.
Програма буде доступна всім українцям від 40 років. Через місяць після дня народження люди отримуватимуть сповіщення про можливість пройти скринінг.
Замовити спеціальну картку можна буде через застосунок "Дія" або у ЦНАПі. На картку надходитимуть кошти, які можна буде використати на лабораторні та інструментальні дослідження, а також огляди лікарів.
За словами Ляшка, програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та розладів ментального здоров’я - найпоширеніших причин смертності в Україні.
"Серцево-судинні захворювання очолюють рейтинги отримання інвалідності. Завдання програми - виявити зміни в організмі якомога раніше, щоб вчасно розпочати профілактичні або лікувальні заходи", - пояснив міністр.
Скринінг можна буде пройти як у державних, так і в приватних медзакладах, що відповідають вимогам Програми медичних гарантій.
Нагадаємо, що на початку грудня Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. На охорону здоров'я виділили майже 260 млрд гривень (+ майже 39 млрд гривень до бюджету-2025).
Основні програми:
