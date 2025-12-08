Скринінг здоров’я 40+. Ляшко розповів, скільки грошей витратять на програму у 2026 році

Скринінг здоров’я 40+

Програма буде доступна всім українцям від 40 років. Через місяць після дня народження люди отримуватимуть сповіщення про можливість пройти скринінг.

Замовити спеціальну картку можна буде через застосунок "Дія" або у ЦНАПі. На картку надходитимуть кошти, які можна буде використати на лабораторні та інструментальні дослідження, а також огляди лікарів.

За словами Ляшка, програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та розладів ментального здоров’я - найпоширеніших причин смертності в Україні.

"Серцево-судинні захворювання очолюють рейтинги отримання інвалідності. Завдання програми - виявити зміни в організмі якомога раніше, щоб вчасно розпочати профілактичні або лікувальні заходи", - пояснив міністр.

Скринінг можна буде пройти як у державних, так і в приватних медзакладах, що відповідають вимогам Програми медичних гарантій.

Охорона здоров'я у 2026 році

Нагадаємо, що на початку грудня Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. На охорону здоров'я виділили майже 260 млрд гривень (+ майже 39 млрд гривень до бюджету-2025).

Основні програми: