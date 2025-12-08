Скрининг здоровья 40+. Ляшко рассказал, сколько денег потратят на программу в 2026 году

Скрининг здоровья 40+

Программа будет доступна всем украинцам от 40 лет. Через месяц после дня рождения люди будут получать уведомления о возможности пройти скрининг.

Заказать специальную карту можно будет через приложение "Дія" или в ЦНАПе. На карту будут поступать средства, которые можно будет использовать на лабораторные и инструментальные исследования, а также осмотры врачей.

По словам Ляшко, программа направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и расстройств ментального здоровья - самых распространенных причин смертности в Украине.

"Сердечно-сосудистые заболевания возглавляют рейтинги получения инвалидности. Задача программы - выявить изменения в организме как можно раньше, чтобы вовремя начать профилактические или лечебные мероприятия", - пояснил министр.

Скрининг можно будет пройти как в государственных, так и в частных медучреждениях, отвечающих требованиям Программы медицинских гарантий.

Здравоохранение в 2026 году

Напомним, что в начале декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. На здравоохранение выделили почти 260 млрд гривен (+ почти 39 млрд гривен к бюджету-2025).

Основные программы: