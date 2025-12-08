ua en ru
Скрининг здоровья 40+. Ляшко рассказал, сколько денег потратят на программу в 2026 году

Понедельник 08 декабря 2025 13:28
UA EN RU
Скрининг здоровья 40+. Ляшко рассказал, сколько денег потратят на программу в 2026 году На программу скрининга здоровья 40+ выделили 10 миллиардов гривен (фото: facebook/moz.ukr)
Автор: Василина Копытко

На программу "Скрининг здоровья 40+" в бюджете на следующий год предусмотрено 10 миллиардов гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

Скрининг здоровья 40+

Программа будет доступна всем украинцам от 40 лет. Через месяц после дня рождения люди будут получать уведомления о возможности пройти скрининг.

Заказать специальную карту можно будет через приложение "Дія" или в ЦНАПе. На карту будут поступать средства, которые можно будет использовать на лабораторные и инструментальные исследования, а также осмотры врачей.

По словам Ляшко, программа направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и расстройств ментального здоровья - самых распространенных причин смертности в Украине.

"Сердечно-сосудистые заболевания возглавляют рейтинги получения инвалидности. Задача программы - выявить изменения в организме как можно раньше, чтобы вовремя начать профилактические или лечебные мероприятия", - пояснил министр.

Скрининг можно будет пройти как в государственных, так и в частных медучреждениях, отвечающих требованиям Программы медицинских гарантий.

Здравоохранение в 2026 году

Напомним, что в начале декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. На здравоохранение выделили почти 260 млрд гривен (+ почти 39 млрд гривен к бюджету-2025).

Основные программы:

  • программа медицинских гарантий - 192 млрд гривен.
  • централизованная закупка лекарств - более 17 млрд гривен.
  • национальный скрининг (программа чекапов для лиц в возрасте 40+) - 10 млрд гривен.
  • публичные инвестпроекты в медицине - 19 млрд гривен.

Читайте также о том, что с 1 января 2026 года Календарь профилактических прививок в Украине изменится и будет охватывать обязательную вакцинацию против 11 инфекционных заболеваний.

Ранее мы писали о том, какие медицинские услуги детям и будущим родителям гарантирует государство (предоставляет бесплатно) в целом.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

